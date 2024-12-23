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Elazığ'da et kaçakçıları suçüstü yakalandı! Tam 5 ton ele geçirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 19:17
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Elazığ’da et kaçakçıları suçüstü yakalandı! Tam 5 ton ele geçirildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ekiplerin şüphesi üzerine durdurulan kamyon kasasından 5 ton 880 kilogram kaçak et çıktı. Olaya ilişkin kaçak etleri temin eden Ö.A, sevkiyatını sağlayan N.Ş. ve kent merkezinde teslim alacağı belirlenen L.T. gözaltına alındı.3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı.

Aramada kamyonun kasasında Van'dan Elazığ'a getirildiği tespit edilen, irsaliye ve faturası bulunmayan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

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Olaya ilişkin kaçak etleri temin eden Ö.A, sevkiyatını sağlayan N.Ş. ve kent merkezinde teslim alacağı belirlenen L.T. gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen kaçak etler, yapılacak incelemenin ardından imha edilecek.

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