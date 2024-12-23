Burdur’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil ile çarpışan araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12,45 sıralarında Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif B.U. (26) idaresindeki 07 AFN 475 plakalı Volkswagen marka otomobil, 2535. Sokak ile 2534. Sokak kesişiminde S.D. (16) idaresindeki 26 NT 462 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Elif B.U. yaralandı.

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elif B.U. ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen S.D.'nin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.