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Antalya valisi duyurdu! Taşımalı eğitime 1 günlük ara

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.12.2024 19:22
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Antalya valisi duyurdu! Taşımalı eğitime 1 günlük ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafındaan turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı yapılan yerlerden biri de Antalya oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kod ile uyarılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kod ile uyarılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Şahin, Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime salı günü itibarıyla 1 gün ara verildiğini belirtti.

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