Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.