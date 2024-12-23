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Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 19:12
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Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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