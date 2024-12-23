Adana’da korkunç olay! Önce darp edildi sonra vuruldu!

Yalnız yaşayan kadını darbedip, silahla vurduktan sonra altınlarını gasbetti (DHA)

Kızıloluk'un yaralanmasının ardından saldırgan sayıları henüz öğrenilemeyen altınları kolundan alıp, olay yerinden kaçtı. Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.