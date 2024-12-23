Adana'da korkunç olay! Önce darp edildi sonra vuruldu!
Korkunç olay Adana'nın Feke ilçesinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk (52), kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, tabancayla boynundan vurulduktan sonra da kolundaki altın bilezikleri gasbedildi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi.
Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri çalmak isteyen şüpheliye direnen Kızıloluk, önce darbedildi, daha sonra da tabancayla boynunden vuruldu.
Kızıloluk'un yaralanmasının ardından saldırgan sayıları henüz öğrenilemeyen altınları kolundan alıp, olay yerinden kaçtı. Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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