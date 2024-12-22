TEM’de feci kaza! İki araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Nazım Ekşi idaresindeki 41 AUK 398 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Burak Acar yönetimindeki 41 AES 173 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Mehmet Ali Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Burak Acar, Gülay Acar, Aliza Pera Acar ve Nazım Ekşi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.