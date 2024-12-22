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Ege Denizi için fırtına uyarısı! Ulaşımda aksama...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 19:58
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Ege Denizi için fırtına uyarısı! Ulaşımda aksama...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.

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