Siirt’te silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F. Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan F.Y. (24) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F. Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.