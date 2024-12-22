Siirt’te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan F.Y. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F. Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.