22 Aralık 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Siirt’te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 21:26
ABONE OL
Siirt’te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan F.Y. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F. Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör