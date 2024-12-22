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Tartışma facia ile sonlandı! İşletme sahibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 04:14 Güncelleme: 22.12.2024 04:53
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Tartışma facia ile sonlandı! İşletme sahibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir restoranda müşteriler arasında çıkan tartışmaya müdahale eden işletme sahibi Hamit Binbay (48), fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Binbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi üzerindeki restoranda meydana geldi. Restoranda, müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışan müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalpten öldü (DHA)Tartışan müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalpten öldü (DHA)

Tartışmanın son bulmaması üzerine ihbarla restorana polis ekipleri sevk edilirken, işletme sahibi Hamit Binbay da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Binbay, bu sırada fenalaşarak yığıldı. Binbay, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışan müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalpten öldü (DHA)Tartışan müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalpten öldü (DHA)

Hamit Binbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli, 2 çocuk babası Binbay'ın cenazesi, hastane morguna konuldu. Öte yandan tartışan müşteriler, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine emniyete götürüldü.

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