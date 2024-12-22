Tartışma facia ile sonlandı! İşletme sahibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir restoranda müşteriler arasında çıkan tartışmaya müdahale eden işletme sahibi Hamit Binbay (48), fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Binbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi üzerindeki restoranda meydana geldi. Restoranda, müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın son bulmaması üzerine ihbarla restorana polis ekipleri sevk edilirken, işletme sahibi Hamit Binbay da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Binbay, bu sırada fenalaşarak yığıldı. Binbay, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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