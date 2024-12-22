Aksaray’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıc

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Y.İ. yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoldan çıkan Tofaş otomobil refüje girerek hurdaya döndü: 2 yaralı (İHA)

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Müdahalenin ardından araçtan çıkarılan yaralılar ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.