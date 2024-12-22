Sakarya’da park halindeki 2 araç alevlere teslim oldu!

Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi (İHA)

Alevlere teslim olan aracın önünde park halinde bulunan bir otomobil de yangından etkilenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.