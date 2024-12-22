Sakarya'da park halindeki 2 araç alevlere teslim oldu!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evin garajında bulunan park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. Yangın, bir otomobile de sıçrarken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürdü. Yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi. Çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...
Alevlere teslim olan aracın önünde park halinde bulunan bir otomobil de yangından etkilenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken hafif ticari araçtan geriye demir yığınları kaldı, otomobilde ise maddi hasar oluştu.
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