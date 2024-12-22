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Sakarya'da park halindeki 2 araç alevlere teslim oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.12.2024 04:51 Güncelleme: 22.12.2024 05:33
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Sakarya’da park halindeki 2 araç alevlere teslim oldu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evin garajında bulunan park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. Yangın, bir otomobile de sıçrarken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürdü. Yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi. Çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Budaklar Mahallesi'nde bulunan K.Y.'ye ait evin garajında park halinde duran hafif ticari araçta henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi (İHA)Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi (İHA)

Alevlere teslim olan aracın önünde park halinde bulunan bir otomobil de yangından etkilenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi (İHA)Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi (İHA)

Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken hafif ticari araçtan geriye demir yığınları kaldı, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi (İHA)Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi (İHA)

Ayrıca yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ise dumandan etkilendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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