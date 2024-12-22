Bingöl'ün 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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Bingöl'ün Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Kiğı, Yayladere ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak Beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.