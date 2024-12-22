İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti: Birçok iş yerini su bastı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağış birçok ilçede hayatı felç ederken çok sayıda iş yerinin de su basmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek tahliye çalışmaları yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.
YAĞMURA YOLDA YAKALANDILAR
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'ndaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, araçlarını kullanırken zor anlar yaşadı.
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sağanak yağışla birlikte iki deponun bodrum katını su bastı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, binaların bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.