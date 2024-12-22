Park halindeki araçlara çarptı! Ortalığı savaş alanına çevirdi: Kayıplara karıştı

Park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı (İHA)

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, caddede park halinde olan 3 araca bilinmeyen sebeple çarptı. Park halindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü aracı ile birlikte olay yerinden kaçtı.