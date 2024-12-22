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Park halindeki araçlara çarptı! Ortalığı savaş alanına çevirdi: Kayıplara karıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 02:39
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Park halindeki araçlara çarptı! Ortalığı savaş alanına çevirdi: Kayıplara karıştı

Çorum'da park halindeki 3 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, daha sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Karşıyaka 1. Cadde'de meydana geldi.

Park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı (İHA)Park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı (İHA)

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, caddede park halinde olan 3 araca bilinmeyen sebeple çarptı. Park halindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü aracı ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı (İHA)Park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı (İHA)

Olayı gören araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.
3 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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