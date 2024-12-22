4 kişi hayatını kaybetmişti! Sabıkalı üst geçitte bir kaza daha!

İstanbul-Bakırköy'deki aynı üst geçide yine TIR çarptı; o anlar kamerada (DHA)

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan şoförün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı üst geçide 12 Mart 2024 tarihinde çarpan TIR'ın dorsesi, bir otomobilin üzerine devrilmiş ve yaşanan kazada, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Ataköy Marmaray üst geçidinde, defalarca kez kaza meydana gelmişti.