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4 kişi hayatını kaybetmişti! Sabıkalı üst geçitte bir kaza daha!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 03:10 Güncelleme: 22.12.2024 05:28
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4 kişi hayatını kaybetmişti! Sabıkalı üst geçitte bir kaza daha!

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Ataköy Marmaray üst geçidinde 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan sonra aynı noktada bir kaza daha meydana geldi. Bu sefer kamyonet yüklü bir TIR üst geçide çarptı. O anlar bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde, Florya istikametindeki Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi.

TIR'IN DORSESİNDE TAŞIDIĞI ÇEKİCİLER ÜST GEÇİDE ÇARPTI

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 06 HA 6187 plakalı TIR, şoförünün yüksekliği hesaplayamaması üzerine üst geçide çarptı.

İstanbul-Bakırköy'deki aynı üst geçide yine TIR çarptı; o anlar kamerada (DHA)İstanbul-Bakırköy'deki aynı üst geçide yine TIR çarptı; o anlar kamerada (DHA)

Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan kamyon, yola savruldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul-Bakırköy'deki aynı üst geçide yine TIR çarptı; o anlar kamerada (DHA)İstanbul-Bakırköy'deki aynı üst geçide yine TIR çarptı; o anlar kamerada (DHA)

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan şoförün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı üst geçide 12 Mart 2024 tarihinde çarpan TIR'ın dorsesi, bir otomobilin üzerine devrilmiş ve yaşanan kazada, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Ataköy Marmaray üst geçidinde, defalarca kez kaza meydana gelmişti.

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