Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye para cezası!
Kırıkkale'de köpek dövüşü yapılacağı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi.
Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çullu Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
KÖPEKLERE DE EL KONULDU
Bölgeye giden ekipler, B.Ç. (28) ve Ö.S'nin (36 ) köpek dövüştürdüklerini tespit etti.
Hayvan sahibi oldukları belirlenen 2 şüpheliye 12 bin 850 lira ceza yazıldı. El konulan 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.