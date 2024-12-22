Araba değil tam bir cephanelik! 150 ruhsatsız tabaca ele geçirildi

İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin "ruhsatsız silah taşıyanlara" yönelik çalışmasında şüpheli araç durduruldu.Araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi.Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.