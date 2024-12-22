23 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Araba değil tam bir cephanelik! 150 ruhsatsız tabaca ele geçirildi

Araba değil tam bir cephanelik! 150 ruhsatsız tabaca ele geçirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 23:50
ABONE OL
Araba değil tam bir cephanelik! 150 ruhsatsız tabaca ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi. Araçtaki şahıs gözaltına alındı.

İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin "ruhsatsız silah taşıyanlara" yönelik çalışmasında şüpheli araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi.
Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör