Araba değil tam bir cephanelik! 150 ruhsatsız tabaca ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi. Araçtaki şahıs gözaltına alındı.
İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin "ruhsatsız silah taşıyanlara" yönelik çalışmasında şüpheli araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi.
Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi.
Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.