Hatay'da mobilya fabrikasında yangın paniği
Hatayın Antakya ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesinde meydana geldi.
Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.
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