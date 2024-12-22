Hatay’da mobilya fabrikasında yangın paniği

Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü (DHA)

Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.