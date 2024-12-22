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Hatay'da mobilya fabrikasında yangın paniği

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 05:43 Güncelleme: 22.12.2024 05:46
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Hatay’da mobilya fabrikasında yangın paniği

Hatayın Antakya ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü (DHA)Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü (DHA)

Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü (DHA)Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü (DHA)

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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