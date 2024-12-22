22 Aralık 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da goril yakalandı! Havalimanı personeli de şaşırdı

İstanbul'da goril yakalandı! Havalimanı personeli de şaşırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 14:13 Güncelleme: 22.12.2024 14:20
ABONE OL
İstanbul’da goril yakalandı! Havalimanı personeli de şaşırdı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan bir goril yavrusunu yakaladı. Nijerya'dan Bangkok'a giden kafes tipi yükte bulunan goril yavrusunun, CITES Sözleşmesi'ne göre koruma altındaki türlerden olduğu belirlendi. Yavru, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı (AA)İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı (AA)

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör