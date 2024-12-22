Marmara’da korkutan deprem! 22 Aralık 2024 İstanbul, Tekirdağ’da deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika...

Son dakika! Akdeniz ve Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deniz tabanında gerçekleşen deprem çevre illerde hafif şekilde hissedilirken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Kısa bir süre sonra, saat 15.08'de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.