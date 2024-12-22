Marmara’da korkutan deprem! 22 Aralık 2024 İstanbul, Tekirdağ’da deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika...

Son dakika! Akdeniz ve Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deniz tabanında gerçekleşen deprem çevre illerde hafif şekilde hissedilirken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Kısa bir süre sonra, saat 15.08'de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
MARMARA'DA DEPREM!
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2024-12-22
Saat:15:08:13 TSİ
Enlem:40.81833 N
Boylam:27.95222 E
Derinlik:7 km
AKDENİ'DE DEPREM!
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-22
Saat:14:53:12 TSİ
Enlem:34.62556 N
Boylam:25.60639 E
Derinlik:9.08 km
22 ARALIK AFAD SON DEPREMLER
Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-12-22 14:53:12 34.62556 25.60639 9.08 ML 4.1 Akdeniz
2024-12-22 14:28:19 38.27056 38.80194 7.06 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-22 13:55:59 37.79944 35.63694 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-12-22 13:47:26 38.11028 37.21167 13.28 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-22 13:15:52 39.47111 28.15056 7.15 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-22 13:01:08 37.93583 36.29194 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-22 13:00:21 39.47278 28.15861 7.03 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-22 12:46:34 38.55833 26.9 7.07 ML 1.8 Menemen (İzmir)
2024-12-22 12:42:43 40.79972 33.60556 6.99 ML 3.1 Ilgaz (Çankırı)
2024-12-22 12:07:36 38.75472 39.99917 14.44 ML 2.5 Kovancılar (Elazığ)
2024-12-22 11:54:35 36.25056 28.95083 7.12 ML 2.2 Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla)
2024-12-22 11:16:40 37.63417 35.91889 20.56 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-12-22 11:03:34 37.65944 35.86972 7.0 ML 2.3 Kozan (Adana)
2024-12-22 10:40:43 39.01861 40.19861 6.42 ML 1.6 Karakoçan (Elazığ)
2024-12-22 10:13:12 38.0525 29.03556 7.0 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2024-12-22 10:12:31 38.13917 38.45917 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-12-22 09:55:53 36.68111 27.00167 69.61 ML 1.5 Ege Denizi - [39.85 km] Datça (Muğla)
2024-12-22 09:32:56 38.23972 38.67722 7.09 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-22 08:50:12 38.09222 38.40806 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-22 08:45:33 37.80361 36.54333 6.98 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-22 08:09:17 36.40111 36.28861 7.05 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-22 07:53:10 38.08667 37.56361 7.04 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-22 07:50:31 37.7325 27.60694 6.92 ML 1.5 Koçarlı (Aydın)
2024-12-22 07:03:10 39.03889 28.03944 7.01 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-12-22 05:55:41 38.07278 37.85917 6.13 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)