Düzce'de iki araç birbirine girdi: 4 yaralı
Düzce'de S.D.'nin kullandığı otomobil, S.K. idaresindeki araç ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.D. idaresindeki 42 AKK 060 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 81 AR 798 plakalı otomobil, Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.D. ve Z.S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bağlantı yolunda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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