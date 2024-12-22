Düzce’de iki araç birbirine girdi: 4 yaralı

Düzce'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı (AA)



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.D. ve Z.S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Bağlantı yolunda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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