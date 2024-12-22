Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı
Ankara'da moloz yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkınca geri geri kaydı. Korku dolu anlarda kamyon park halindeki 11 aracı adeta biçerek devrildi.
Başkentte kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BZU 546 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.
11 ARACA ÇARPTI SONRA DEVRİLDİ
Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.