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Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 19:56 Güncelleme: 22.12.2024 20:03
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Ankara’da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

Ankara'da moloz yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkınca geri geri kaydı. Korku dolu anlarda kamyon park halindeki 11 aracı adeta biçerek devrildi.

Başkentte kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki 11 araca çarparak devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BZU 546 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.

11 ARACA ÇARPTI SONRA DEVRİLDİ

Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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