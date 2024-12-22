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İstanbul'da trafik magandası dehşet saçtı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 23:03
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İstanbul’da trafik magandası dehşet saçtı!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir trafik magandası aracıyla seyir halindeyken makas atarak ilerlediği sırada başka bir aracın kaza yapmasına neden oldu.

Topkapı istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, makas atmaya çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

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