Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı

Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ADV 494 plakalı Isuzu marka kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kamyonet otoparka çekildi.

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