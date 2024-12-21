Film gibi olay! Polis memurları neye uğradığını şaşırdı: Abi beni döv...



Gözaltına alınmak istenen şahıs, ʺBeni dövʺ diye polis memuruna yalvardı (İHA)

POLİS MEMURLARINA İLGİNÇ TALEP

Aile bireylerinin bir birinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Daireden dışarıya çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracının yanına geldiğinde kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv" diyerek adeta yalvardı.