Film gibi olay! Polis memurları neye uğradığını şaşırdı: Abi beni döv...
Film sahnesini aratmayan olay İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Aile içerisindeki tartışma nedeniyle çıkan olayda ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelince şahsın ilginç sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Gözaltına alınmak istenen kişi polis memuruna, 'Beni döv, döv. yav beni döv abi döv' diyerek adeta yalvardı.
Olay, Taşpazar Mahallesi 844 Sokak'ta bir apartmanda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, aile içinde çıkan tartışma seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
POLİS MEMURLARINA İLGİNÇ TALEP
Aile bireylerinin bir birinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Daireden dışarıya çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracının yanına geldiğinde kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv" diyerek adeta yalvardı.
Uzun süre dil döken polis ekipleri bir süre sonra şahsı ikna ederek polis aracına bindirmeye razı ederken, şahıs o sırada gelen komşusundan da helallik almadan araca binmedi.
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