İstanbul Avcılar'da hissedilen deprem
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
DERİNLİK 13.8
Depremin derinliği 13.8 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE
2024.12.21 20:31:28 40.9518 28.7407 13.8 -.- 3.0 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2024.12.21 20:07:37 37.7735 36.5700 8.7 -.- 1.5 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 19:59:40 37.8695 36.0507 14.1 -.- 1.3 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.21 19:04:26 40.7358 27.4023 13.6 -.- 2.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.12.21 18:24:30 38.3280 39.4263 4.5 -.- 1.4 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.12.21 17:52:45 39.2835 44.0757 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) İlksel
2024.12.21 17:52:16 38.1552 38.8027 15.7 -.- 1.8 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.21 17:41:24 39.7252 26.3817 6.2 -.- 1.4 -.- CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.21 17:21:45 39.3105 37.6430 2.9 -.- 1.2 -.- KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.12.21 16:34:04 38.4273 27.3758 13.1 -.- 1.9 -.- KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.12.21 16:05:27 37.9552 36.6545 14.5 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 13:54:29 40.0975 23.3060 12.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.21 13:45:31 38.1180 36.8618 7.5 -.- 2.1 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 13:40:51 37.3112 37.0248 5.0 -.- 2.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 12:28:07 37.1252 27.8518 0.0 -.- 2.0 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.21 12:03:02 38.2517 38.5775 10.0 -.- 2.3 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2024.12.21 11:52:30 37.7802 36.5285 7.9 -.- 2.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 10:04:27 41.0657 37.4173 13.4 -.- 1.9 -.- ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU) İlksel
2024.12.21 09:31:49 38.2657 37.7917 8.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.21 09:23:39 38.1093 38.5445 3.7 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.21 08:00:11 39.0315 40.4108 5.0 -.- 2.1 -.- BALIKLICAY-(BINGOL) İlksel
2024.12.21 07:10:48 37.8653 29.3063 6.6 -.- 2.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.21 06:11:21 38.3453 38.2068 4.1 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.12.21 06:10:38 37.1262 27.9112 12.5 -.- 1.8 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.21 04:35:48 40.0965 24.8123 9.4 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2024.12.21 03:53:36 38.1793 37.0740 16.3 -.- 1.1 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 03:23:33 38.8123 37.4115 9.6 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.12.21 03:08:02 38.2503 37.7965 15.8 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.21 03:04:32 38.2020 38.6333 7.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.21 03:00:27 38.2370 37.4103 21.4 -.- 1.1 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 02:14:20 39.1550 26.8742 9.6 -.- 2.0 -.- GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.12.21 02:08:01 39.9815 45.6125 5.0 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.12.21 02:03:55 38.3083 38.7483 21.9 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.21 02:01:55 39.8590 45.7235 5.0 -.- 4.3 4.5 ERMENISTAN İlksel
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