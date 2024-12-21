Ukrayna’dan Rusya’nın Kazan kentine İHA’lı saldırı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 07.40'tan 09.20'ye kadar uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Kazan kentindeki sivil altyapıya farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. 3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA'nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir İHA'nın binaya isabet ettiği, çarpmayla birlikte binadan alev topu yükseldiği ve büyük hasar meydana geldiği görüldü.