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Çorlu'da tekme, tokat, bıçaklı kavga: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 10:11
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Çorlu’da tekme, tokat, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı bir ikamette kuzenler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece 01.45 sıralarında Kemalettin Mahallesi Dere 4. Sokak üzerindeki tek katlı bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, U.E. teyzesinin evine giderek kuzenleriyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya aile bireyleri katıldı. Tekme, tokat, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay, asayiş ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavga sonrası U.E., İ.Ç. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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