Bayburt’ta kaçak göçmenleri ülkeye sokan 4 organizatör yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 4 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan 1'i göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan 7 düzensiz göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.