Park halindeki 2 araca pompalı tüfekle ateş açıp

Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan E.Y.'ye ait 05 KF 585 plakalı hafif ticari araç ile O.Y.'ye ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araca, motosikletle geçen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. İncelemede, çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.