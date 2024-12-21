Emet’te genç hatipler hutbe okuma yarışması

Yarışma, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Babukbey Camii'nde yapıldı. Tarihi camiinin manevi atmosferinde öğrenciler, minberde hutbelerini okuyarak yeteneklerini sergilediler. Yarışmada öğrenciler belirlenen süre içerisinde en iyi hutbelerini sunmaya çalıştılar. Seçici kurul üyeleri, öğrencilerin hitabet yeteneklerini, ses tonlarını, diksiyonlarını ve konularına hakimiyetlerini değerlendirerek dereceye girenleri belirledi. Hutbe Okuma Yarışmasında Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Kırtay birinci, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Numan Birsen ikinci, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Özkan üçüncü oldu. Programın sonunda, dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri takdim edildi.