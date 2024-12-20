Osmaniye’de sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Osmaniye Mutlu Kuyruklar Derneği üyeleri, sokak hayvanları için kentteki mesire ve ormanlık alanlara yem bıraktı. Dernek üyeleri kış aylarında hayvanların mağdur olmaması için bu çalışmaların periyodik sürdürüleceğini söyledi. Soğuk havaların gelmesiyle mesire alanlarının boşaldığını ve burada yaşayan canları beslemek için geldiklerini söyleyen dernek üyesi Seda Ermiş, "Kırmıtlı kuş cennetindeyiz. Buraya geldik bu köpekleri ziyaret ettik. Onlarla ilgilendik, sağlıkları yerinde mi onlara dikkat ettik. Birkaç sıkıntılı hayvanımız var onlarla ilgileneceğiz ve genel bir besleme yaptık. Özellikle kış aylarında periyodik besleme oldukça önemli. Biz dernek olarak buna önem veriyoruz. Bunu belli aralıklarla yapmaya, elimizden geldikçe bu hayvanlara sahip olmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.