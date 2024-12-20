Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Horasan ilçesinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 55 bin 800 TL olan 93 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken gümrük kaçağı akıllı saatlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.