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Erzincan'ın da bulunduğu 5 kent, düzensiz göçü görüştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 10:04
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Erzincan’ın da bulunduğu 5 kent, düzensiz göçü görüştü

Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan Valileri Erzurum'da bir araya gelerek düzensiz göçle mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde icra edilen toplantıya; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kars Valisi Ziya Polat, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum İl Göç İdaresi Müdür V. Yunus Emre Akçay katıldı. Toplantıda 5 kentte düzensiz göç hareketlerine karşı yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı.
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