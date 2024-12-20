Egzotık hayvan kaçakçılığına büyük darbe!

İstanbul Beykoz'da, 'Çerkez Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun evine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

19 Aralık tarihinde, Beykoz'un Görele Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aramalarda yasa dışı olarak bulundurulduğu öne sürülen birçok canlı hayvan ve tahnit ele geçirildi.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı yer alırken, ayrıca 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi ve 1 adet dağ keçisi tahniti de bulundu. Ele geçirilen hayvanlar ve tahnitlerin, yasadışı yollarla temin edilip satıldığı belirtiliyor.

Polis, operasyon sırasında yakalanan şüpheli Cengiz Şıklaroğlu'nun gözaltına alındığını, ancak bir diğer firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yasa dışı hayvan ticareti ve kaçakçılık suçlarına karşı başlatılan soruşturma devam ediyor.