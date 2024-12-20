Din görevlilerine ’uyuşturucu’ bilgilendirmesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede 'NARKOREHBER' faaliyetleri kapsamında Kavak Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda imam-hatip ve müezzin-kayyımlardan oluşan 95 kişiye yönelik narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuşturucu madde kullanımının zararları, uyuşturucu madde bağımlılığının fiziki, sosyal ve psikolojik belirtileri, uyuşturucu ile mücadelede ihbarın ve bilgilendirmelerin daha hızlı ve etkin olabilmesi adına UYUMA uygulaması hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Eğitim sırasında, katılımcılara NARKOREHBER adlı bir program sunularak, uyuşturucu madde kullanımının tespiti ve önlenmesi konusunda bilgiler verildi. Ayrıca, katılımcılara UYUMA uygulaması tanıtıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür eğitimlerle hem toplumda farkındalık oluşturmayı hem de narkotik suçlarla mücadelede daha etkili çözümler üretmeyi hedefliyor. Yetkililer, benzer toplantıların bundan sonra da aralıksız devam edeceğini bildirdiler.