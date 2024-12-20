Çanakkale’de 23 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Biga ilçesinde 3 adet bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tutuklu veya hükümlünün kaçması ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere 7 ayrı suçtan toplam 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 6 ağustos 202 tarihinden bu yana aranmakta olan 1991 doğumlu T.A. isimli şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi.