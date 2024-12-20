Bayburt’ta gençler futsal müsabakaları sona erdi

Şampiyon olan takım, ödüllerini Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinden aldı. Etkinlikte sporcuların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Güney, konuşmasında sporun öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, katılan tüm takımlara teşekkür etti.