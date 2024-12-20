Bursa’da belediyenin huzurevine tepki çeken zam! Yüzde 230 artırıldı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi vatandaşa türlü vaatler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda yakınlarını işe aldığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Bozbey'in şimdi de belediyeye ait huzurevlerine yüzde 233 oranında zam yapması tepki çekti.

ZAMLAR ARKA ARKAYA GELDİ

CHP'li başkan ilk olarak geçtiğimiz ağustos ayında BURULAŞ'ta aktarma ücretleri de dahil yüzde 60 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda ulaşıma zam yapmıştı. Bu zamdan sonra BESAŞ'ın 7,5 TL'ye sattığı ekmek yüzde 80'lik zam oranıyla 12,5 TL'ye çıktı. Sonrasında BUDO Deniz Otobüsleri'ne de yüzde 52'lik oranda bir zam yapan CHP'li başkan Bursa'dan İstanbul'a olan ulaşımı 230 TL'den 350 TL'ye çıkarmıştı. Yıl boyu yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye kapılarını açan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne de yüzde 108 oranında zam yapılmıştı.

HUZUREVİNE YÜZDE 230 ZAM

Bursa Büyükşehir Belediyesi son olarak belediyeye ait huzur evlerine de zam yaptı. Bursa Huzurevi'nde bakım oda ücreti 2 bin 400 TL'den 8 bin TL'ye, 3 kişilik oda ücreti 1600 TL'den 4 bin 950 TL'ye, 2 kişilik oda ücreti 2 bin 400 TL'den 5 bin 810 TL'ye, 1 kişilik oda ücreti 3 bin 360 TL'den 10 bin 935 TL'ye çıkarıldı.