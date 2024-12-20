20 Aralık İl İl Meteoroloji Hava Durumu | Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumuyla ilgili son tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yapılan açıklamalara göre, çeşitli bölgelerde yoğun yağışlar etkili olacak. Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bursa, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların görülmesi bekleniyor.

Hava Durumu (A Haber Foto Arşiv)

Yerel Kuvvetli Yağışlar

Yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olurken, Hakkari ve Şırnak'ta karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Hava Durumu (A Haber Foto Arşiv)

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak. Diğer bölgelerde mevsim normallerine yakın bir seyir bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönünde hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Hava Durumu (A Haber Foto Arşiv)

Dikkat! Don, Sis ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, özellikle dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

EDİRNE °C, 16°C

İSTANBUL °C, 15°C

SAKARYA °C, 18°C

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 16°C

İZMİR °C, 17°C

MANİSA °C, 18°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 18°C

HATAY °C, 15°C

MERSİN °C, 19°C

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

ÇANKIRI °C, 7°C

ESKİŞEHİR °C, 3°C

KONYA °C, 10°C

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

DÜZCE °C, 17°C

KASTAMONU °C, 9°C

ZONGULDAK °C, 15°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 7°C

SAMSUN °C, 16°C

TOKAT °C, 10°C

TRABZON °C, 13°C

DOĞU ANADOLU

Kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

KARS °C, 2°C

MALATYA °C, 6°C

VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

GAZİANTEP °C, 11°C

SİİRT °C, 6°C

ŞANLIURFA °C, 13°C