Semih Çelik’in ailesinden mahkemeye soyadı başvurusu! Değiştirmek istediler

İstanbul'da geçtiğimiz ekim ayında önce Eyüpsultan'daki evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil 'i katleden, ardından da Edirnekapı'da bulunan surlarda İkbal Uzuner 'in vücudunu parçalara ayıran Semih Çelik ; ardından surlardan atlayarak intihar etmişti.

Semih Çelik - İkbal Uzuner - Ayşenur Halil (A Haber arşiv)



GEREKÇE CAN GÜVENLİĞİ

Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde "Çelik" soyisimi taşıdıkları için can güvenliklerinden endişe ettiklerini vurgulayan aile şu ifadelere yer verdi: "Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelen olayda yer alan Semih Çelik'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu. Ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz."