Bolu'da servis midibüsü devrildi! 9 kişi yaralandı
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.