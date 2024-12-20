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Bolu'da devrilen servis midibüsündeki 9 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 09:45
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Bolu’da devrilen servis midibüsündeki 9 kişi yaralandı

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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