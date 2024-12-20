20 Aralık 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da sis mest eden görüntüler oluşturdu

Ankara'da sis mest eden görüntüler oluşturdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 13:37
ABONE OL
Ankara’da sis mest eden görüntüler oluşturdu

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, sis bulutlarının arasında kalan yapılar mest eden görüntüler oluşturdu.

Ankara'da yüksek binalar ve kuleler sisin arasından yükselirken, dron ile çekilen görüntülerde sisin şehir üzerinde oluşturduğu hayranlık uyandıran atmosfer gözler önüne serildi. Ankara'nın simge yapıları ve kuleleri sis tabakasının içinde görünürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör