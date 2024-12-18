Narin Güran cinayetinde çarpıcı detaylar! Adım sayar ve internet hareketlilikleri ortaya çıktı | "Artık itirafa gerek kalmadı"
Diyarbakır'da küçük Narin'in öldürülmesinin ardından cinayette sır perdesi hala aralanmadı. Soruşturma devam ederken itirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın internety hareketliliği ve adım sayarına ilişkin avuat Onur Akdağ'danm dikkat çeken bir açıklama geldi. Akdağ, Salim'in cinayet saati yani 15.00-16-00 sularında 45 adım attığını belirterek Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketlerini karşılaştırdığını aktardı. Avukat Akdağ, 'Artık Nevzat bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı.' dedi ve Salim Güran'ın kritik dakikalarda, 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete girdiğini ancak Bahtiyar'ın girmediğini kaydederek 'Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef' ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
GÖZLER 26 ARALIK'TA
Cinayete ilişkin soruşturmayı yürüten savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Bu sanıklar, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar. Dört sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih ise 26 Aralık Perşembe.
"ARTIK İTİRAFA GEREK KALMADI"
Sanıkların hakim karşısına çıkmasına günler kala avukat Onur Akdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Akdağ, Salim ve Nevzat'a ilişkin adım sayar ve internet hareketliliği detaylarını paylaşarak "Tüm samimiyetimizle bu davanın gerçek maddi delillerle, asıl katilin ortaya çıkması için çabaladık.. Bugün bizim için mutlu bir gün. Artık Nevzat bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı." dedi.
O TELEFON MAHKEMEYE SUNULDU
Akdağ, "Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise, kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor." dedi ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur. Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak. Telefon incelenmek üzere Adli emanetten Mahkemeye sunuldu."
İNTERNET HAREKETLİLİKLERİNDEKİ FARKLILIK
Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketlerini de karşılaştırdığını belirten Onur Akdağ'ın paylaşımının devamı şu şekilde:
"Bugün Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğini karşılaştırdım. Salim Güran tam kritik dakikalarda yani 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete giriyor, veri indiri
yor. Aynı dakikalar arasında Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğinde neredeyse hiçbir şey yok. İnternete girmiyor.
Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef... Adımsayar uygulamasına ilişkin Sayın mahkeme heyeti ile birlikte tuttuğumuz tutanak onaylanınca yarın paylaşacağım. Salim Güran tamda cinayet saatinde 21 Ağustos günü 15:00 ile 16:00 arasında 45 adım atmıştır."