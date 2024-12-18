Narin Güran cinayetinde çarpıcı detaylar! Adım sayar ve internet hareketlilikleri ortaya çıktı | "Artık itirafa gerek kalmadı"

"ARTIK İTİRAFA GEREK KALMADI"

Sanıkların hakim karşısına çıkmasına günler kala avukat Onur Akdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Akdağ, Salim ve Nevzat'a ilişkin adım sayar ve internet hareketliliği detaylarını paylaşarak "Tüm samimiyetimizle bu davanın gerçek maddi delillerle, asıl katilin ortaya çıkması için çabaladık.. Bugün bizim için mutlu bir gün. Artık Nevzat bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı." dedi.

O TELEFON MAHKEMEYE SUNULDU

Akdağ, "Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise, kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor." dedi ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur. Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak. Telefon incelenmek üzere Adli emanetten Mahkemeye sunuldu."

İNTERNET HAREKETLİLİKLERİNDEKİ FARKLILIK

Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketlerini de karşılaştırdığını belirten Onur Akdağ'ın paylaşımının devamı şu şekilde:

"Bugün Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğini karşılaştırdım. Salim Güran tam kritik dakikalarda yani 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete giriyor, veri indiri

yor. Aynı dakikalar arasında Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğinde neredeyse hiçbir şey yok. İnternete girmiyor.

Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef... Adımsayar uygulamasına ilişkin Sayın mahkeme heyeti ile birlikte tuttuğumuz tutanak onaylanınca yarın paylaşacağım. Salim Güran tamda cinayet saatinde 21 Ağustos günü 15:00 ile 16:00 arasında 45 adım atmıştır."