Narin Güran cinayetinde adımsayar ve internet hareketlilikleri detayı!

Diyarbakır'da küçük Narin'in öldürülmesinin ardından cinayette sır perdesi hala aralanmadı. Soruşturma devam ederken itirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın internet hareketliliği ve adımsayarına ilişkin avukat Onur Akdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akdağ, Salim'in cinayet saati yani 15.00-16-00 sularında 45 adım attığını belirterek Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketlerini karşılaştırdığını aktardı. Avukat Akdağ, “Artık Nevzat Bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı.' dedi ve Salim Güran'ın kritik dakikalarda, 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete girdiğini ancak Bahtiyar'ın girmediğini kaydederek 'Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef.” ifadelerini kullandı.

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