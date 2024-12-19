19 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Narin Güran cinayetinde adımsayar ve internet hareketlilikleri detayı!
Narin Güran cinayetinde adımsayar ve internet hareketlilikleri detayı!

Narin Güran cinayetinde adımsayar ve internet hareketlilikleri detayı!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2024 10:49
Diyarbakır'da küçük Narin'in öldürülmesinin ardından cinayette sır perdesi hala aralanmadı. Soruşturma devam ederken itirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın internet hareketliliği ve adımsayarına ilişkin avukat Onur Akdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akdağ, Salim'in cinayet saati yani 15.00-16-00 sularında 45 adım attığını belirterek Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketlerini karşılaştırdığını aktardı. Avukat Akdağ, “Artık Nevzat Bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı.' dedi ve Salim Güran'ın kritik dakikalarda, 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete girdiğini ancak Bahtiyar'ın girmediğini kaydederek 'Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin Güran cinayetinde adımsayar ve internet hareketlilikleri detayı!
Narin cinayetinde adımsayar detayı!
Narin cinayetinde adımsayar detayı!
Araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor
Araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor
Adıyaman’da yaban keçilerinin popülasyonu çıkartıldı
Adıyaman'da yaban keçilerinin popülasyonu çıkartıldı
Havadan görüntülendi
Havadan görüntülendi
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit geçişlere kapatıldı
Yavru kediyi kurtaran yaşlı kadın yürek ısıttı
Yavru kediyi kurtaran yaşlı kadın yürek ısıttı
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü
Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı!
Yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı!
Silivri’de yoğun sis etkili oldu!
Silivri'de yoğun sis etkili oldu!
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı!
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı!
Daha Fazla Video Göster