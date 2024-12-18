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Gürcistan sınırında yollar kapandı! Eğitime kar engeli: 3 il için sarı ve turuncu kodlu alarm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 11:40
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Gürcistan sınırında yollar kapandı! Eğitime kar engeli: 3 il için sarı ve turuncu kodlu alarm

Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi. Öte yandan Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkisini artıran kar ve yoğun tipi, şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

(DHA)(DHA)

ARAÇLARIN GEÇİŞİ KAPATILDI

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ve Damal-Posof-Türkgözü yolunun Ilgar Dağı mevkileri, ekiplerce tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, diğer yollarda da kar ve tipinin etkili olmaya başladığına dikkati çekerek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

(DHA)(DHA)

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

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METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu tahmin raporunda 2 il için sarı, 1 il için de turuncu kodlu alarm verildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller Rize ve Ardahan, turuncu kodlu uyarı yapılan il ise Artvin oldu.

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