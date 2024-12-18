Gürcistan sınırında yollar kapandı! Eğitime kar engeli: 3 il için sarı ve turuncu kodlu alarm

MGM uyardı

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu tahmin raporunda 2 il için sarı, 1 il için de turuncu kodlu alarm verildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller Rize ve Ardahan, turuncu kodlu uyarı yapılan il ise Artvin oldu.