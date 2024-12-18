Gürcistan sınırında yollar kapandı! Eğitime kar engeli: 3 il için sarı ve turuncu kodlu alarm
Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi. Öte yandan Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, ulaşıma kapatıldı.
ARAÇLARIN GEÇİŞİ KAPATILDI
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ve Damal-Posof-Türkgözü yolunun Ilgar Dağı mevkileri, ekiplerce tüm araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, diğer yollarda da kar ve tipinin etkili olmaya başladığına dikkati çekerek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.
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