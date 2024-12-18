Lastik değiştirmek isterken hastanelik oldular! Bomba gibi patladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton döken vincin patlak lastiği değiştirilmek istenirken bomba gibi patladı. Lastiği değiştirmek isteyen iki kişi yaralanarak hastanelik oldu.



Olay, 10.30 sıralarında Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta devam eden inşaat çalışmasında beton döken vincin lastiği patladı. Vinç görevlisi patlak lastik için, yol yardım ekibine haber verdi. Lastiği değiştirmek üzere gelen iki kişi, çalışmalarına başladı. Bu sırada patlak lastiği tamir eden iki işçi, hava basmak istedikleri esnada lastik patladı.