Ordu’nun eşsiz lezzeti Fındık Tirmidi Kavurması tescillendi

Bilimsel adı 'Lactarius Pyrogalus' olan ve yörede fındık mantarı, fındık kirmidi, bahçe mantarı, bahçe tirmidi isimleriyle bilinen fındık tirmidinin sıvı yağ, soğan, tuz ve tercihe göre domates, yeşil biber eklenerek kavrulmasıyla hazırlanan Ordu Fındık Tirmidi Kavurması artık Ordu'nun patentli ürünü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle, Ordu Fındık Tirmidi Kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 16.12.2024 tarih ve 187 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Ordu'daki işletmelerin menüsünde yer alan yöresel ürünün tescil alması, işletmeleri de sevindirdi. Birçok işletme, en çok tercih edilen ürünlerinin artık Ordu'nun bir markası olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirttiler. Ziyaretçilerin sorduğu ilk ürünün fındık tirmidi kavurması olduğunu belirten işletme yetkilileri, bu yemeğin Ordu'nun tescilli ürünü hale gelmesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.



Fındık tirmidi kavurmasının ardından 13'ü Büyükşehir Belediyesi girişimleriyle olmak üzere, coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 20'ye çıktı. Öncesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu Tostu, Yalıköy Köftesi, Ordu Taflan Turşusu, Ordu Melocan Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması, Ordu Sakarca Mıhlaması, Mesudiye Goliti (Mesudiye Kuru Ekmeği), Ordu Pancar Çorbası (Ordu Karalahana Çorbası), Ordu Zeytinyağlı Karalahana Sarması (Ordu Zeytinyağlı Pancar Sarması), Ordu Pidesi (Ordu Yağlısı), Ordu Fındıklı Burma Tatlısı, Ordu İçli Tava tescil almıştı.



Taze fındık tirmidi iyice yıkanır ve süzgeçten geçirilerek suyu süzülür. Suyu süzülen fındık tirmitleri elle sıkılır ve suyu iyice çıkarılır. Bu aşamada salamura, konserve ya da dondurulmuş fındık tirmitleri de kullanılabilir. Salamura, konserve ya da dondurulmuş fındık tirmidi kullanılması durumunda tirmitler önce suda bekletilir, ardından taze fındık tirmidinde olduğu gibi elle sıkılarak suyu çıkarılır. Bir tencerede küp küp doğranmış soğan, sıvı yağ veya tereyağı ile orta derecede yaklaşık 5 dakika kavrulur. İsteğe bağlı yeşil biber ve domates bu aşamada ince ince dilimlenip ilave edilir ve soğanla birlikte kavrulur. Kavrulan soğanın üzerine hazırlanan fındık tirmitleri ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak fındık tirmidi yumuşayıp suyunu tamamen çekinceye kadar yaklaşık 15-20 dakika orta derece ateşte pişirilir. İsteğe göre karabiber ve pul biber eklenip servis yapılır.