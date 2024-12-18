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Bir garip olay! Sokak ortasında sızdı kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 01:56 Güncelleme: 18.12.2024 02:18
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Bir garip olay! Sokak ortasında sızdı kaldı

Film sahnelerini aratmayan garip olay, Bartın'da yaşandı. Sokak ortasında sızan bir kişi bekçilere korkulu anlar yaşattı.İhbar üzerine olay bekçi ve polisler geldi. Ekiplerin bir türlü uyandıramadığı alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemer Köprü Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki taksi durağı önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi.

Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı (Foto: İHA)Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı Sağl��k ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı (Foto: İHA)

Olay yerine varan bekçi ve polisler, alkollü olduğunu düşündükleri şahsı uyandırmaya çalıştı.

Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı (Foto: İHA)Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı (Foto: İHA)

Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü.

Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı (Foto: İHA)Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı (Foto: İHA)

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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