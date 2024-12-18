Bir garip olay! Sokak ortasında sızdı kaldı

Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı (Foto: İHA)

Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü.